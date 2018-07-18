Суд выберет меру пресечения подозреваемому в убийстве Missis World Russia из Башкирии

Сегодня суд изберет меру пресечения 24-летнему магнитогорцу, подозреваемому в убийстве Ксении Туленковой-Мецгер. Он признал, что убил 28-летнюю финалистку Missis World Russia из Башкирии ради автомобиля.

Подозреваемый рассказал, что 16 июля он встретился со своей жертвой и предложил вечером приехать в автосервис. Он убедил ее, что намерен проверить автомобиль жертвы перед покупкой. Там злоумышленник убил ее, пишет verstov.info.

По данным портала proufu.ru, Ксения Мецгер с мужем и детьми последние годы проживала в США. В Башкирию она приехала к родителям. Решив продать машину, она отправилась в Магнитогорск к предполагаемому покупателю.

Напомним, что тело молодой женщины было обнаружено на границе Башкирии и Челябинской области 17 июля.