В Можге стоимость проезда поднимется до 27 рублей

«Удмуртавтотранс» поднимет стоимость проезда в общественном транспорте. Теперь тариф составит 27 рублей.

При оплате транспортной картой стоимость проезда составит 25 рублей, сообщает пресс-служба «Удмуртавтотранса».

«В целях сокращения убытков с 1 августа устанавливается стоимость проезда за наличный расчет — 27 рублей, по электронной транспортной карте — 25 рублей», — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что в 2018 году перевозчик получил по результатам конкурса все десять маршрутов.

Резкое повышение цен транспортники объясняют ростом производственных расходов (подорожание бензина, деталей), инфляцией и дополнительными налогами (в том числе возможный рост НДС).

Напомним, что в Ижевске проезд в общественном транспорте стоит 20 рублей. Город вошел в число столиц ПФО с наиболее низкими тарифами на проезд.