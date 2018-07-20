«Вертолеты России» Госкорпорации Ростех досрочно передали Минобороны РФ партию Ми-8МТВ-5

В рамках проведения Единого дня приемки военной продукции, который состоялся 20 июля 2018 года, холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) досрочно передал Минобороны России очередную партию из 5 военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ-5. Вертолеты приняты военным представительством и готовы к передаче в эксплуатирующие организации.

Во время видеоконференции с Национальным центром управления обороной государства управляющий директор Казанского вертолетного завода Юрий Пустовгаров сообщил, что очередная партия вертолетов Ми-8МТВ-5-1, изготовленных предприятием, успешно и в полном объеме прошла все виды испытаний, предусмотренных техническими условиями и условиями государственного контракта. В ходе приемосдаточных испытаний и приемки военным представительством был реализован контроль качества изготовления вертолетов и отработки его составных частей в агрегатно-механическом и сборочном производстве, проведен осмотр полностью собранных вертолетов в цехе окончательной сборки с проверкой работоспособности всех систем. Кроме того, были, проведены испытания на летно-испытательном комплексе. В текущем году запланированы поставки еще нескольких партий вертолетов, которые находятся на разных стадиях производства.

«Выполнение требований государственного оборонного заказа является для холдинга «Вертолеты России» ключевой задачей. На основании анализа опыта эксплуатации вертолетов в войсковых частях проводится работа по совершенствованию тактико-технических и эксплуатационных характеристик вертолетов Ми-8МТВ-5-1, а также повышению их боевой живучести», — отметил заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех по продажам военной вертолетной техники Владислав Савельев.

«На данных вертолетах установлена новая система создания пассивных помех, а также подготовлены места под установку бортового комплекса обороны, обеспечивающего защиту вертолета от применения нему ракет с головками наведения в инфракрасном диапазоне излучения. Коллектив Казанского вертолетного завода и впредь будет прилагать все усилия для безусловного выполнения государственного оборонного заказа в установленные сроки и в надлежащем качестве», — заявил в докладе министру обороны РФ Сергею Шойгу управляющий директор ПАО «Казанский вертолетный завод» Юрий Пустовгаров.

Военно-транспортный вертолет Ми-8МТВ-5-1, поставляющийся различным силовым структурам РФ, относится к семейству Ми-8/17 и предназначен для транспортировки грузов и техники массой до 4 тонн. Также машина используется для проведения поисково-спасательных операций и выполнения различных специальных задач. Кабина пилотов оснащена светотехническим оборудованием, адаптированным для использования очков ночного видения, что позволяет выполнять полеты в темное время суток на малых и предельно-малых высотах, а также совершать взлеты и посадки на необозначенные площадки. Вертолет оборудован современными комплексами связи. За многолетнюю эксплуатацию вертолет Ми-8МТВ-5-1 доказал, что успешно справляется с задачами в любых климатических условиях и по праву является одним из лучших в мире в своем классе.

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