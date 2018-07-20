Тольяттинская «Лада» будет тренироваться в Белоруссии

«Лада» вылетела в Белоруссию, где продолжит подготовку к сезону 2018/19, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Перед отъездом в составе команды произошли изменения. Пробный контракт подписан с нападающим Ильей Терехиным, который является воспитанником тольяттинской ДЮСШ. В то же время по обоюдному согласию сторон расторгнут пробный контракт с нападающим Ринатом Юмангуловым. В рамках договора о сотрудничестве с ярославским «Локомотивом» к «Ладе» присоединится нападающий Павел Кудрявцев.



Состав «Лады» на сбор в Белоруссии:



