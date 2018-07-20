Тольяттинская «Лада» будет тренироваться в Белоруссии
«Лада» вылетела в Белоруссию, где продолжит подготовку к сезону 2018/19, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.
Перед отъездом в составе команды произошли изменения. Пробный контракт подписан с нападающим Ильей Терехиным, который является воспитанником тольяттинской ДЮСШ. В то же время по обоюдному согласию сторон расторгнут пробный контракт с нападающим Ринатом Юмангуловым. В рамках договора о сотрудничестве с ярославским «Локомотивом» к «Ладе» присоединится нападающий Павел Кудрявцев.
Состав «Лады» на сбор в Белоруссии:
- Тренерский штаб: Анатолий Емелин, Аркадий Андреев, Александр Нестеров, Дмитрий Курошин, Сергей Медведев.
- Вратари: Павел Быков, Арсений Никоноров, Даниил Яковлев.
- Защитники: Дмитрий Возовик, Аяз Габдрахманов, Никита Громов, Роман Дубинин, Дмитрий Костромитин, Филипп Метлюк, Алексей Платонов, Иван Сухих, Игорь Усманов, Илья Шкибтан.
- Нападающие: Егор Алексеев, Вячеслав Андрющенко, Игорь Бондырев, Юрий Головкин, Евгений Грошев, Михаил Железнов, Владимир Журавлев, Семен Кизимов, Павел Кудрявцев, Константин Майоров, Даниил Метлюк, Артурс Озолиньш, Иван Романов, Алексей Сыромятников, Илья Терехин, Александр Тимирев, Станислав Чистов.
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