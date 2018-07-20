Новак озвучил сроки создания совместной организации России и ОПЕК

Новая организация на платформе ОПЕК+ может заработать с 1 января 2019 года. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак.



Новая организация сохранит функции регулирования нефтедобычи и, если потребуется, вернется к ее сокращению, передает ТАСС. По мнению министра, в ближайшем будущем перепроизводства нефти не будет, несмотря на недавнее решение ОПЕК+ нарастить добычу на 1 млн баррелей в сутки.

«Наоборот, рынок ребалансируется, назревает дефицит», — пояснил министр энергетики.

Отмечается, что наименование для новой организации еще предстоит выбрать, как и место размещения штаб-квартиры.

Ранее сообщалось, что страны участницы ОПЕК+ в июне 2018 года выполнили соглашение по сокращению добычи нефти на 121%.