Путин упразднил три президентских совета

Президент России Владимир Путин упразднил три президентских совета — по модернизации, по развитию финансового рынка и экономический.

«Упразднить: а) Совет при президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России; б) Совет при президенте Российской Федерации по развитию финансового рынка; в) Экономический совет при президенте Российской Федерации», — цитирует документ «РИА Новости».

Ранее Путин решил упразднить Агентство по специальному строительству, которое подчиняется Министерству обороны.