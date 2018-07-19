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Путин упразднил три президентских совета

22:25, 19.07.2018
Путин упразднил три президентских совета
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин упразднил три президентских совета — по модернизации, по развитию финансового рынка и экономический.

«Упразднить: а) Совет при президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России; б) Совет при президенте Российской Федерации по развитию финансового рынка; в) Экономический совет при президенте Российской Федерации», — цитирует документ «РИА Новости».

Ранее Путин решил упразднить Агентство по специальному строительству, которое подчиняется Министерству обороны.

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