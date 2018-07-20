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В Пермском крае 14-летняя девочка умерла от голода — СМИ

07:07, 20.07.2018 1
В Пермском крае 14-летняя девочка умерла от голода — СМИ
Фото: pixabay.com

В городе Краснокамск возбуждено уголовное по факту причинения смерти по неосторожности 14-летней девочки.

По данным следствия, утром 16 июля года местная жительница увидев, что ее дочь находится в бессознательном состоянии, вызвала врачей скорой помощи. Прибывшие медики констатировали смерть девочки. Для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза, рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.

По предварительной версии, школьницу не кормили все лето, сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией. После обыска квартиры следователи пришли к выводу, что семья была в затруднительном финансовом положении, так как в доме даже не было продуктов.

Между тем, в региональном Минздраве рассказали, что девочка проходила медосмотр в школе и была признана здоровой. Ситуацию взяла на контроль региональный детский омбудсмен Светлана Денисова.

Напомним, ранее во время селфи самарская школьница сорвалась на высоковольтные провода.

Происшествия
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07:24
    Где были люди вокруг. Соседи, контролирующие органы? Ужас какой. Куда катимся? .Какое безразличие кругом. Что с людьми стало?? Нищета полным ходом рассветает. С голоду умереть начали(((
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