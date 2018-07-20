В Пермском крае 14-летняя девочка умерла от голода — СМИ

В городе Краснокамск возбуждено уголовное по факту причинения смерти по неосторожности 14-летней девочки.

По данным следствия, утром 16 июля года местная жительница увидев, что ее дочь находится в бессознательном состоянии, вызвала врачей скорой помощи. Прибывшие медики констатировали смерть девочки. Для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза, рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.

По предварительной версии, школьницу не кормили все лето, сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией. После обыска квартиры следователи пришли к выводу, что семья была в затруднительном финансовом положении, так как в доме даже не было продуктов.

Между тем, в региональном Минздраве рассказали, что девочка проходила медосмотр в школе и была признана здоровой. Ситуацию взяла на контроль региональный детский омбудсмен Светлана Денисова.

Напомним, ранее во время селфи самарская школьница сорвалась на высоковольтные провода.