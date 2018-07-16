Во время селфи самарская школьница сорвалась на высоковольтные провода

В Самаре 13-летняя девочка упала на электропровода с железнодорожного моста в Нижне-Хлебном парке. Инцидент произошел в субботу днем, 14 июля.

Как оказалось, школьница перелезла через ограждение, чтобы сделать селфи. Пострадавшую госпитализировали в больницу с многочисленными ожогами предплечий, кистей рук, левой стопы, ссадинами и закрытой черепно-мозговой травмой.

На данный момент ведется доследственная проверка, пишет «Волга Ньюс» со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.

Напомним, ранее стало известно, что ветеринара из Перми могут уволить за селфи с расчлененной кошкой.