В Татарстане в I полугодии добыли 17,6 млн тонн нефти

По итогам I полугодия 2018 года объем добытой в Татарстане нефти составил 17,6 млн тонн. Об этом стало известно на заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».



При этом «Татнефть» за отчетный период добыла 14,6 млн тонн нефти.



Ожидается, что во II полугодии объем добычи будет увеличен по результатам решения ОПЕК+, сообщает пресс-служба президента РТ.

Напомним, российские компании получили возможность нарастить добычу нефти на 200 тыс. баррелей в сутки в соответствии с решением ОПЕК+. Изначально квота снижения добычи Россией к октябрю 2016 года составляла 300 тыс. баррелей в сутки.