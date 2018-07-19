В Ульяновске Роспотребнадзор запретил купаться на пляже парка 40-летия ВЛКСМ
Ульяновское управление Роспотребнадзора добилось запрета на купание на пляже парка 40-летия ВЛКСМ. Ведомство обнаружило нарушение санитарных норм в воде.
МУП «Городской центр по благоустройству и озеленению» привлечено к административной ответственности, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Кроме того, в связи с отклонением от норм СанПиНа запрещено входить в воду в необорудованных для купания местах. Таким образом, единственным разрешенным местом для купания остается в Ульяновске центральный пляж.ОбществоИнфраструктура
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