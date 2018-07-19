В Татарстане задержали группу «обнальщиков» с оборотом более 350 млн рублей

Сотрудники МВД Татарстана задержали в Альметьевске группу подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Оборот «обнальщиков» составил более 350 млн рублей.

Группа получала от каждой сделки по 2% и всего заработала 7,3 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

По информации правоохранителей, в 2014 году директор трех ООО с бухгалтером создали организованную группу «для осуществления незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере».

Одна из подозреваемых занималась общей организацией деятельности группы, привлекала клиентов. Другой управлял подконтрольными фирмами, через которые проходили деньги.

Во время обысков сотрудники УБЭП и следственного управления МВД нашли документы, восемь печатей, деньги и компьютеры.

Сейчас подозреваемые находятся под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что нижегородская группа «обнальщиков» вывела за границу полмиллиарда рублей. Их задержали при попытке вывести еще 100 млн рублей.

