В Татарстане задержали группу «обнальщиков» с оборотом более 350 млн рублей
Сотрудники МВД Татарстана задержали в Альметьевске группу подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Оборот «обнальщиков» составил более 350 млн рублей.
Группа получала от каждой сделки по 2% и всего заработала 7,3 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
По информации правоохранителей, в 2014 году директор трех ООО с бухгалтером создали организованную группу «для осуществления незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере».
Одна из подозреваемых занималась общей организацией деятельности группы, привлекала клиентов. Другой управлял подконтрольными фирмами, через которые проходили деньги.
Во время обысков сотрудники УБЭП и следственного управления МВД нашли документы, восемь печатей, деньги и компьютеры.
Сейчас подозреваемые находятся под домашним арестом.
Ранее сообщалось, что нижегородская группа «обнальщиков» вывела за границу полмиллиарда рублей. Их задержали при попытке вывести еще 100 млн рублей.
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