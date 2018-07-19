В отеле «Ак Барса» сработала пожарная тревога

Сегодня утром в отеле, в котором проживает казанский «Ак Барс» на сборах в финском городе Рованиеми, сработала пожарная тревога, информирует пресс-служба клуба.

Позже стало известно, что тревога оказалось ложной. Система пожарной безопасности сработала самопроизвольно.

Отмечается, что из всех игроков на сирену откликнулись только двое хоккеистов — Никита Лямкин и Владислав Подъяпольский.

Казанцы будут проводить сбор в Финляндии до 28 июля. После возвращения в Татарстан «барсы» проведут контрольный матч с альметьевским «Нефтяником», позже отправятся в Сочи на предсезонный турнир Sochi Hockey Open.