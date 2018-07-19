Сегодня определится первый соперник ФК «Уфа» в Лиге Европы

19 июля определится соперник ФК «Уфа» по второму квалификационному раунду Лиги Европы. «Домжале» (Словения) и «Широки Бриег» (Босния и Герцеговина) проведут ответный матч 1-го квалификационного раунда.

В первом поединке на поле боснийцев была зафиксирована результативная ничья — 2:2. Причем гости из Словении вели по ходу встречи со счетом 2:0, но во втором тайме не удержали добытого преимущества.

В ответном матче букмекеры расценивают шансы на победу «Домжале» примерно в три раза выше. Начало этой встречи — в 22.00 мск.

Тем временем «Уфа» находится на сборах в Австрии, которые завершит 20 июля контрольным матчем с «Удинезе» из Италии.

