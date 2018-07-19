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«Салават Юлаев» начал подготовку в Виерумяки

07:58, 19.07.2018

В финском спортивном центре Виерумяки ХК «Салават Юлаев» начал подготовку к новому сезону КХЛ, сообщает пресс-служба уфимской команды.

По плану тренерского штаба хоккеистов поделили на группы, которые проводят по две полноценные тренировки на льду и на земле (физические тесты в зале и упражнения на улице).

Всего в Финляндии «юлаевцы» проведут две недели и сыграют один контрольный матч — 26 июля, соперником уфимской команды станет челябинский «Трактор».

В Финляндию отправилось 35 человек, среди которых есть и представители уфимского «Толпара» и нефтекамского «Тороса».

СпортХоккей Башкортостан
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