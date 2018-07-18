Глава Мордовии обсудил строительство школы с руководителем Краснослободского района

Накануне глава Мордовии Владимир Волков встретился с руководителем Краснослободского района Александром Масеевым. Они обсудили строительство новой школы в райцентре.

Школа на 450 учеников должна быть завершена в 2019 году. Подрядчик (компания «Анелия») ведет работы в соответствии с графиком, рассказал Масеев.

«Это важный социальный объект, который очень ждут жители района. На первый план сейчас выходят вопросы качества – новая школа в Краснослободске должна соответствовать всем современным стандартам!» — приводят слова Волкова «Известия Мордовии».

Также глава района рассказал о сельскохозяйственных работах, молочном животноводстве и строительстве спорткомплекса в деревне Бобылевские Выселки. Также Масеев пригласил Волкова празднование 90-летия со дня образования Краснослободского района, которое состоится 11 августа.