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Технологии

Еврокомиссия оштрафовала Google на €4,34 млрд за нарушение антимонопольного законодательства

14:48, 18.07.2018 1
Еврокомиссия оштрафовала Google на €4,34 млрд за нарушение антимонопольного законодательства
Фото: flickr.com

Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на €4,34 млрд за нарушение антимонопольного законодательства в сфере интернет-поиска на мобильных устройствах. Об этом сообщила еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер.

«Сегодня ЕК решила оштрафовать Google на €4,34 млрд за нарушение антимонопольного законодательства ЕС», — сказала она.

Как пишет ТАСС, компании дали 90 дней для устранения нарушений. В противном случае Google грозит дополнительный штраф в 5% мирового оборота компании.

Напомним, что суть претензии заключается в том, что компания устанавливала условия лицензирования на свою операционную систему, отдавая таким образом приоритет собственным поисковым онлайн-сервисам и ущемляя права конкурентов.

Технологии
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:54
    А компания заплатит ли?
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