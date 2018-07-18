Еврокомиссия оштрафовала Google на €4,34 млрд за нарушение антимонопольного законодательства

Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на €4,34 млрд за нарушение антимонопольного законодательства в сфере интернет-поиска на мобильных устройствах. Об этом сообщила еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер.

«Сегодня ЕК решила оштрафовать Google на €4,34 млрд за нарушение антимонопольного законодательства ЕС», — сказала она.

Как пишет ТАСС, компании дали 90 дней для устранения нарушений. В противном случае Google грозит дополнительный штраф в 5% мирового оборота компании.

Напомним, что суть претензии заключается в том, что компания устанавливала условия лицензирования на свою операционную систему, отдавая таким образом приоритет собственным поисковым онлайн-сервисам и ущемляя права конкурентов.