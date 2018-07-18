«Спурт банк» увеличит выплаты кредиторам первой очереди до 15%

Агентство по страхованию вкладов в лице конкурсного управляющего АКБ «Спурт банк» увеличит выплаты кредиторам первой очереди с 11,49% до 15,61% суммы установленных требований, включенных в реестр требований кредиторов.



Согласно сообщению АСВ, решение об увеличении выплат принято в рамках расчетов, проводимых в период с 5 марта по 31 июля 2018 года.

Также в указанный период будут осуществлены расчеты с кредиторами первой очереди по вновь установленным требованиям, включенным в реестр, пропорционально размеру удовлетворения требований остальных кредиторов первой очереди.

Напомним, что по состоянию на 1 июня банк «Спурт» взыскал с должников 4,6 млрд рублей.