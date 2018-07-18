«Нижний Новгород» заключил контракт с американцем Родериком Одомом

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» заключил однолетний контракт с американским тяжелым форвардом Родериком Одомом (206 см, 26 лет), сообщает пресс-служба нижегородцев.

Свой прошлый сезон он провел в составе клуба «Леваллуа Метрополитанс», который играл во французском чемпионате и в еврокубках. В европейском турнире он отметился 10,1 очка (54,5% двухочковых и 66,7% трехочковых) и 3,9 подбора, а во французской лиге — 8,7 очка (52,9% двухочковых и 40% трехочковых) и 4,5 подбора.

В сезоне 2016—2017 гг. Одом также играл в Единой Лиге ВТБ, выступая за казахстанскую «Астану».