Счетная палата не выявила, как повышение пенсионного возраста повлияет на рост пенсий
Счетная палата не обнаружила в законопроекте о пенсионной реформе информации о том, как повышение пенсионного возраста приведет к росту пенсий. Ведомство предложило доработать документ.
«Расчетов, определяющих взаимосвязь между повышением пенсионного возраста и созданием условий для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции» не обнаружено, передает Русская служба Би-би-си со ссылкой на отзыв за подписью главы ведомства Алексея Кудрина.
Кроме того, Счетная палата отмечает, что в законопроекте не указывается, при каких условиях российская пенсионная система будет считаться сбалансированной и финансово устойчивой в долгосрочной перспективе.
Также проект не содержит прогноза о том, как изменится количество получателей пенсий, а это не позволяет оценить, как изменится численность пенсионеров с учетом запланированных мер по повышению продолжительности жизни.
Ранее стало известно, что депутатам на заседании Госдумы по обсуждению пенсионной реформы посоветовали не критиковать президента России Владимира Путина.ОбществоВласть
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