Депутатам посоветовали не критиковать Путина при обсуждении пенсионной реформы

На заседании Госдумы по обсуждению пенсионной реформы депутатам поставили условие — можно ругать реформу, но не персоналии и не критиковать президента России Владимира Путина. Установки по премьер-министру Дмитрию Медведеву не такие жесткие, но его критика тоже нежелательна.



«Это рекомендация, не приказ, но все всё понимают», — приводят «Ведомости» слова источника.

Именно этого Кремль и требует, подтверждает человек, близкий к администрации президента. Что за это получит оппозиция, прорабатывается в индивидуальном порядке, говорит он. Об этом договорились давно, и было бы удивительно, если бы было иначе, добавляет собеседник, знакомый с ходом обсуждения реформы.

Отмечается, что в Думе эти границы определяет председатель палаты Вячеслав Володин, его помощники внимательно следят за исполнением договоренностей.

Другой источник в Думе заявил, что с руководством фракций в Госдуме подобных бесед не проводилось.



Ранее эксперты назвали регионы, не поддержавшие публично пенсионную реформу.