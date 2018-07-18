Криштиану Роналду занят вопросами переезда из Испании в Италию

Бывший нападающий «Реала» Криштиану Роналду намерен продать свой особняк в пригороде Мадрида. Футболист продолжает избавляться от активов в Испании, сообщает Sport24.ru со ссылкой на Correio do Manha. Португалец решил выставить на продажу особняк на 4000 квадратных метров. Футболист также уже перевез свой автопарк, который насчитывает 22 автомобиля.

Помимо этого, Роналду решил приостановить проект по строительству гостиничного комплекса в Мадриде.

Новичок «Ювентуса» уже поселился в пригороде Турина в доме площадью 1000 квадратных метров. Особняк состоит из трех этажей с крытым бассейном и целым списком дополнительных пристроек.