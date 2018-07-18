Средний житель Татарстана отдает в казну на 30 тысяч рублей больше среднего россиянина

Более 60% налогов в федеральный бюджет собрали всего 20 регионов-доноров, включая Татарстан. Средний житель республики собрал в прошлом году на 30 тыс. рублей больше среднего россиянина.



Всего регионы собрали 15,4 трлн рублей. Таким образом, каждый из 146,8 млн россиян принес казне РФ в среднем 105 тыс. рублей, что почти на 20 тыс. рублей больше, чем в 2016-м году.

Татарстан, после проседания сборов в 2016 году, увеличил поступление налогов в федеральный бюджет на 43,2% — с 230,4 млрд рублей до 328,5 млрд рублей. Всего же, включая сборы в консолидированный бюджет субъекта РФ, в 2017 году РТ собрала 510,7 млрд рублей (на 28,7% больше, чем в 2016 году).

Таким образом, на каждого жителя Татарстана пришлось 131,3 тыс. рублей налогов — РТ занимает 12-е место по этому показателю.

Подробно о том, сколько сырьевые регионы собирают налогов и сколько отправляют в федеральный бюджет, — в материале «Реального времени».