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Посол Вьетнама прибыл в Казань с рабочим визитом

22:53, 17.07.2018
Посол Вьетнама прибыл в Казань с рабочим визитом

Чрезвычайный и полномочный посол Вьетнама в РФ Нго Дык Мань прибыл в Казань с рабочим визитом.

В рамках визита представители дипломатической миссии проведут ряд рабочих встреч в республике, касающихся развития двусторонних отношения Татарстана и Вьетнама, сообщает пресс-служба Дома Дружбы народов РТ, где уже побывал сегодня гость.

Напомним, ранее в Казань с рабочим визитом прибыл президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В аэропорту его встречали президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и премьер-министр республики Алексей Песошин.

ОбществоВласть Татарстан
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