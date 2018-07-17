Посол Вьетнама прибыл в Казань с рабочим визитом

Чрезвычайный и полномочный посол Вьетнама в РФ Нго Дык Мань прибыл в Казань с рабочим визитом.

В рамках визита представители дипломатической миссии проведут ряд рабочих встреч в республике, касающихся развития двусторонних отношения Татарстана и Вьетнама, сообщает пресс-служба Дома Дружбы народов РТ, где уже побывал сегодня гость.

Напомним, ранее в Казань с рабочим визитом прибыл президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В аэропорту его встречали президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и премьер-министр республики Алексей Песошин.