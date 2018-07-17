Нижегородская прокуратура добилась отстранения трех муниципальных депутатов
В Нижегородской области прокуратура добилась отстранения трех депутатов Благовещенского сельсовета. Они не предоставили отчеты о доходах.
Прокурор, выявивший нарушение, потребовал от главы сельсовета прекратить полномочия народных избранников, передает пресс-служба надзорного ведомства.
Всего по итогам работы в первом полугодии по результатам рассмотрения представлений прокуроров досрочно прекращены полномочия 8 депутатов представительных органов местного самоуправления.ОбществоВласть
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