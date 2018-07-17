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Зимой около Чаши планируют установить центральную елку Казани

14:59, 17.07.2018
Зимой около Чаши планируют установить центральную елку Казани
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Зимой на площадке у центра семьи «Казан» установят центральную новогоднюю елку города. Об этом сегодня на брифинге рассказал заместитель руководителя Исполкома — председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

«На сегодня мы получили готовую площадь с инфраструктурой, на которой можно устанавливать любые торговые и развлекательные объекты, подключать их к коммуникациям, и они будут функционировать в необходимом качестве. Планируем площадь перед Центром семьи «Казан» использовать и на других городских мероприятиях, также там будет устанавливаться центральная елка», — цитирует его пресс-служба мэрии.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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