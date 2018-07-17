Нижегородская прокуратура обязала до конца года закрыть доступ к аварийным домам в Выксе
Прокуратура обнаружила, что в Выксе имеется свободный доступ к заброшенным аварийным домам. Надзорное ведомство обязало местную администрацию закрыть доступ до конца года.
Указанные здания «представляют опасность для жизни и здоровья граждан», сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Решениями суда 13 исков прокурора удовлетворены. Администрация обязана принять необходимые меры до 31 декабря.
Речь идет о зданиях на улицах 7 Коммунаров, Гоголя, Жилкооперации и других.ОбществоВластьИнфраструктура
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