В Башкирии глава района предстанет перед судом за отремонтированную дорогу перед домом — СМИ

В Башкирии следствие передало в суд уголовное дело в отношении главы Хайбуллинского района РБ Раила Ибрагимова. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями из-за отремонтированной дороги перед домом.

Изначально чиновник обвинялся в мошенничестве, пишет портал proufu.ru.

Год назад Ибрагимов попросил местного бизнесмена отремонтировать дорогу возле его дома. Чиновник заключил договор с компанией «Акъярское коммунальное хозяйство» от лица администрации района, чтобы оплатить работу из муниципального бюджета.

Однако деньги подрядчику так и не поступили.

Дело рассмотрит Зилаирский межрайонный суд.