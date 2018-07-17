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В Башкирии глава района предстанет перед судом за отремонтированную дорогу перед домом — СМИ

12:36, 17.07.2018
В Башкирии глава района предстанет перед судом за отремонтированную дорогу перед домом — СМИ
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Башкирии следствие передало в суд уголовное дело в отношении главы Хайбуллинского района РБ Раила Ибрагимова. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями из-за отремонтированной дороги перед домом.

Изначально чиновник обвинялся в мошенничестве, пишет портал proufu.ru.

Год назад Ибрагимов попросил местного бизнесмена отремонтировать дорогу возле его дома. Чиновник заключил договор с компанией «Акъярское коммунальное хозяйство» от лица администрации района, чтобы оплатить работу из муниципального бюджета.

Однако деньги подрядчику так и не поступили.

Дело рассмотрит Зилаирский межрайонный суд.

ОбществоВластьПроисшествия Башкортостан
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