Супругов из Оренбурга наказали за нацистскую символику и экстремистские песни в «Вконтакте»

Прокуратура Промышленного района Оренбурга выявила факты незаконного размещения в социальной сети «Вконтакте» нацистской символики и экстремистских аудиозаписей.

Как рассказали в ведомстве, запрещенные законом материалы опубликовала семейная пара. Супруга выложила на своей странице изображение нацистской символики, а муж разместил аудиозаписи, которые ранее были признаны судом экстремистским материалом.

Женщину привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 1 тысячу рублей. Мужчине суд вынес аналогичное наказание.

Напомним, ранее ульяновский губернатор пожаловался на депутата КПРФ за фотомонтаж в образе Гитлера.