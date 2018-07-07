Цукерберг обогнал Баффета в рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg
Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг сместил Уоррена Баффета с третьего места в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg.
По состоянию на 7 июля состояние Цукерберга оценивается в $81,6 млрд, состояние Баффета составляет $81,2 млрд.
Лидерство в рейтинге по-прежнему удерживает основатель Amazon Джефф Безос с состоянием $142 млрд. На второй строчке идет основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием $94,2 млрд.
Напомним, что в конце июня инвесторы Facebook потребовали отставки Марка Цукерберга с поста председателя правления. Такое решение связано с утечкой данных 87 млн пользователей через аффилированную с соцсетью компанию Cambridge Analytica. После этого Facebook уже покинул вице-президент по общественным коммуникациям Эллиот Шрейдж.АналитикаЭкономикаФинансы
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