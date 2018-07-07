Цукерберг обогнал Баффета в рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg

Фото: ru.wikipedia.org / Flickr upload bot

Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг сместил Уоррена Баффета с третьего места в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg.

По состоянию на 7 июля состояние Цукерберга оценивается в $81,6 млрд, состояние Баффета составляет $81,2 млрд.

Лидерство в рейтинге по-прежнему удерживает основатель Amazon Джефф Безос с состоянием $142 млрд. На второй строчке идет основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием $94,2 млрд.

Напомним, что в конце июня инвесторы Facebook потребовали отставки Марка Цукерберга с поста председателя правления. Такое решение связано с утечкой данных 87 млн пользователей через аффилированную с соцсетью компанию Cambridge Analytica. После этого Facebook уже покинул вице-президент по общественным коммуникациям Эллиот Шрейдж.