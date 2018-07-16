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В Вашингтоне задержали россиянку по подозрению в шпионаже

22:21, 16.07.2018
В Вашингтоне задержали россиянку по подозрению в шпионаже
Фото: pixabay.com

В Вашингтоне задержали россиянку Марию Бутину по подозрению в шпионаже в пользу РФ.

Подробности пока не сообщаются. О задержании женщины стало известно от Министерства юстиции США, передает «РИА Новости».

Ранее ФСБ предъявило члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан официальное обвинение в шпионаже. Ей инкриминируется сотрудничество с бизнесменами, якобы связанными с внешней разведкой Румынии.

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