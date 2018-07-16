В Вашингтоне задержали россиянку по подозрению в шпионаже

В Вашингтоне задержали россиянку Марию Бутину по подозрению в шпионаже в пользу РФ.

Подробности пока не сообщаются. О задержании женщины стало известно от Министерства юстиции США, передает «РИА Новости».

Ранее ФСБ предъявило члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан официальное обвинение в шпионаже. Ей инкриминируется сотрудничество с бизнесменами, якобы связанными с внешней разведкой Румынии.