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Члену правления «Интер РАО» Цуркан предъявили обвинение в шпионаже

12:09, 28.06.2018
Члену правления «Интер РАО» Цуркан предъявили обвинение в шпионаже
Фото: pixabay.com

ФСБ предъявило члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан официальное обвинение в шпионаже.

«Обвинение моей подзащитной предъявлено», — цитирует «РИА Новости» адвоката Дмитрия Цуприка.

Ранее Лефортовский райсуд по ходатайству ФСБ арестовал до 13 августа члена правления ПАО «Интер РАО» Карину Цуркан по подозрению в шпионаже в пользу Румынии.

Ей инкриминируется сотрудничество с бизнесменами, якобы связанными с внешней разведкой Румынии. В компании говорят, что Цуркан находится в отпуске.

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