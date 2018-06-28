Члену правления «Интер РАО» Цуркан предъявили обвинение в шпионаже
ФСБ предъявило члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан официальное обвинение в шпионаже.
«Обвинение моей подзащитной предъявлено», — цитирует «РИА Новости» адвоката Дмитрия Цуприка.
Ранее Лефортовский райсуд по ходатайству ФСБ арестовал до 13 августа члена правления ПАО «Интер РАО» Карину Цуркан по подозрению в шпионаже в пользу Румынии.
Ей инкриминируется сотрудничество с бизнесменами, якобы связанными с внешней разведкой Румынии. В компании говорят, что Цуркан находится в отпуске.Происшествия
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