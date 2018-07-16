Booking.com объяснил ограничения на бронирование отелей в Крыму

Booking.com подтвердил, что сервис поменял условия бронирования отелей в Крыму. Теперь места в гостиницах смогут забронировать люди только в том случае, если их целью является бизнес-путешествие.

Компания для этого «скорректировала работу веб-сайта и процесса бронирования», сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу сайта бронирования.



Напомним, сегодня стало известно, что сервис Booking.com перестал работать в Крыму из-за санкций в отношении полуострова. Владельцы объектов размещения также пожаловались на блокировку своих площадок на Booking.com, заявив, что с сегодняшнего дня сервис прекратил собирать отзывы туристов и оценки ими крымских объектов.