Налоговики Мордовии назвали ошибкой попытку взыскать долги с Жерара Депардье

Приставы Мордовии пытались взыскать со знаменитого актера Жерара Депардье долги по налогам из-за ошибки. Исполнительное производство было закрыто после прояснения ситуации.

«Произошла небольшая техническая ошибка, которая была допущена представителем Депардье в расчетах. Сумма этой ошибки абсолютно незначительная – это 1100 рублей», — рассказала руководитель мордовского управления ФНС Светлана Вишнякова.

Она объяснила, что ситуация разрешилась сама собой и долгов перед налоговой у Депардье нет, передает «РИА Новости».

Ранее стало известно, что в республиканском управлении службы судебных приставов Депардье фигурировал как должник. Исполнительное производство было закрыто из-за невозможности взыскать долги.