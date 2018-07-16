Приставы Мордовии не смогли взыскать долги по налогам с Жерара Депардье

Знаменитый актер Жерар Депардье накопил долги по налогам в Мордовии. Республиканское управление ФССП не смогло взыскать задолженность и закрыло исполнительное производство.

Дело по взысканию налогов и сборов, включая пени, в отношении Депардье было возбуждено 13 июня, следует из материалов УФССП по Мордовии. При этом сумма задолженности и причина ее образования не указана.

Приставы не нашли в республике имущества актера и закрыли производство 28 июня.

Напомним, что в 2012 году Депардье покинул Францию после принятия новой системы налогообложения, по которой граждан страны с доходом выше €1,3 млн обязали платить налог в 75% доходов. В начале 2013 года актер получил российское гражданство и прописался в Саранске, в квартире директора Госфильмофонда России Николая Бородачева.

Этим летом глава Мордовии Владимир Волков сообщил, что Депардье снимет о республике фильм.