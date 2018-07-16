В Башкирии «хамитовские» 300 тысяч получили менее 1,5 тысячи семей

В Башкирии заявки на получение единовременной социальной выплаты за первенца в 300 тысяч рублей подали более 5 тысяч семей. Из них деньги получили пока 1 350 семей.

При этом свидетельства об участии в программе получили 1 750 семей, рассказал зампредседателя Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Егор Родин.

По словам Родина, семьи, которые ранее получили отказ или не успели стать участниками программы, получили возможность подать документы до 1 сентября 2018 года, передает пресс-служба правительства РБ.

Изначально власти рассчитывали предоставить выплаты двум тысячам семей за 3 года. Этот норматив был превышен еще в 2017 году.

В начале июля расширили перечень семей, которые могут получить единовременную социальную выплату. Критерии вступления в программу были смягчены. На выплату в размере 300 тысяч рублей всего могут рассчитывать порядка 8 тысяч семей.