Мэрия Уфы не заботилась о сохранении исторической усадьбы — Башкультнаследие

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии (Башкультнаследие) обнаружило нарушения в содержании исторического памятника «Городская усадьба Бухартовских». Мэрии Уфы внесено предостережение как собственнику объекта.

«В ходе мероприятий по контролю за состоянием Объекта установлено, что ансамбль находится в неудовлетворительном состоянии», — сообщает пресс-служба ведомства.

В управлении отмечают, что собственники и пользователи исторических памятников обязаны проводить целый ряд мероприятий по их сохранению.

Напомним, что после пожара в Доме Видинеева суд оштрафовал уфимское МУП «Служба заказчика и технического надзора» на 0,5 млн рублей. Предприятие было признано виновным в неудовлетворительном содержании объектов культурного наследия.