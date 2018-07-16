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Мэрия Уфы не заботилась о сохранении исторической усадьбы — Башкультнаследие

13:18, 16.07.2018
Мэрия Уфы не заботилась о сохранении исторической усадьбы — Башкультнаследие
Фото: okn.bashkortostan.ru

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии (Башкультнаследие) обнаружило нарушения в содержании исторического памятника «Городская усадьба Бухартовских». Мэрии Уфы внесено предостережение как собственнику объекта.

«В ходе мероприятий по контролю за состоянием Объекта установлено, что ансамбль находится в неудовлетворительном состоянии», — сообщает пресс-служба ведомства.

В управлении отмечают, что собственники и пользователи исторических памятников обязаны проводить целый ряд мероприятий по их сохранению.

Напомним, что после пожара в Доме Видинеева суд оштрафовал уфимское МУП «Служба заказчика и технического надзора» на 0,5 млн рублей. Предприятие было признано виновным в неудовлетворительном содержании объектов культурного наследия.

Справка

Городская усадьба Бухартовских 1902—1904 годов постройки состоит из двух зданий: главный дом усадьбы Бухартовских и флигель усадьбы Бухартовских. В 2016 году включена в единый госреестр объектов культурного наследия.

ОбществоИстория Башкортостан
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