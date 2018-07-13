В Уфе собственник Дома Видинеева оштрафован на 0,5 миллиона рублей

Сегодня МУП «Служба заказчика и технического надзора» (собственник Дома Видинеева) признано виновным в неудовлетворительном содержании объектов культурного наследия. Предприятие оштрафовано на 0,5 млн рублей.

Решение вынес Октябрьский райсуд Уфы, сообщается на сайте Управления по госохране объектов культурного наследия РБ.

Напомним, что пожар в здании произошел в конце июня. Общественники считают, что возгорание стало результатом поджога. Якобы девелоперы надеются расчистить землю под застройку. Власти Уфы отрицают такую возможность. При этом мэр города Ирек Ялалов потребовал от руководства МУП «Служба заказчика и технического надзора» поскорее решить вопрос с разрушающимся зданием в центре Уфы.

Ранее уфимский историк и краевед Павел Егоров рассказал «Реальному времени» о Доходном доме Видинеева. За сто лет здание из величественной постройки превратилось в развалины.