Госдума ускорит поиски пропавших детей

Полицейские, разыскивающие пропавших детей, смогут оперативно получать данные геолокации с их мобильников или других девайсов. Данные будут предоставляться по письменному согласию родителей с обязательным уведомлением суда.



Соответствующие поправки в закон об оперативно-разыскной деятельности предлагает внести вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, пишут «Известия». Сейчас для доступа к геолокации с телефона требуется решение суда, что затягивает поиски и уменьшает шансы найти ребенка живым.

Поправки, ускоряющие поиск пропавших детей, планируется внести в нижнюю палату 16 июля. Заинтересованные ведомства и эксперты поддержали инициативу.