В Татарстан из Пензенской области завезли зараженную птичью продукцию

Более 100 кг птицы из Пензенской области завезли в Татарстан. Весь товар изъяли с прилавков и запретили все поставки.



Угрозу распространения птичьего гриппа по Татарстану подтвердили республиканские ветеринары, сообщает «Татарстан-24».

Отмечается, что в основном болезнь распространяется по личным подсобным хозяйствам. Очаги инфекции обнаружены в Курской, Нижегородской, Орловской, Саратовской областях. На этой неделе случаи гибели птиц зафиксировали в Чувашии, в 20 км от Татарстана.

Хозяевам приходится уничтожать поголовье, а местным производителям подсчитывать ущерб.

Ранее проверки в магазинах Ижевска позволили выявить 17 тонн птицеводческой продукции, зараженной птичьим гриппом.