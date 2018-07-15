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В Татарстан из Пензенской области завезли зараженную птичью продукцию

14:37, 15.07.2018
В Татарстан из Пензенской области завезли зараженную птичью продукцию
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Более 100 кг птицы из Пензенской области завезли в Татарстан. Весь товар изъяли с прилавков и запретили все поставки.

Угрозу распространения птичьего гриппа по Татарстану подтвердили республиканские ветеринары, сообщает «Татарстан-24».

Отмечается, что в основном болезнь распространяется по личным подсобным хозяйствам. Очаги инфекции обнаружены в Курской, Нижегородской, Орловской, Саратовской областях. На этой неделе случаи гибели птиц зафиксировали в Чувашии, в 20 км от Татарстана.

Хозяевам приходится уничтожать поголовье, а местным производителям подсчитывать ущерб.

Ранее проверки в магазинах Ижевска позволили выявить 17 тонн птицеводческой продукции, зараженной птичьим гриппом.

Происшествия Татарстан
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