Экс-вратарь «Атланта» Рэй Эмери утонул в озере

Жизнь бывшего вратаря подмосковного «Атланта» Рэя Эмери трагически оборвалась. Об этом сообщает полиция Гамильтона (штат Онтарио, Канада), информирует Sport24.ru.

35-летний канадец утонул в озере Онтарио поблизости города Гамильтон. 15 июля после нескольких часов поисков его тело было найдено полицией. Труп Эмери, завершившего карьеру в 2016 году, был опознан друзьями.

Эмери выступал за «Атлант» в сезоне-2008/09. Также в своей карьере он успел поиграть в четырех клубах НХЛ: «Оттаве», «Филадельфии», «Анахайме» и «Чикаго», с которым в 2013 году становился обладателем Кубка Стэнли.