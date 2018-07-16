В Авиастроительном районе внедрят раздельный сбор отходов

С 1 августа в Авиастроительном районе начнут реализовывать пилотный проект по внедрению раздельного сбора коммунальных отходов.



В многоквартирных домах под управлением ООО «УК Авиастроительного района» на 109 контейнерных площадках установят 428 контейнеров для раздельного сбора коммунальных отходов, передает корреспондент «Реального времени» с делового понедельника в мэрии Казани.

Контейнеры с желтыми наклейками будут собирать сортируемый мусор для переработки, а в серых — несортируемые влажные и другие отходы. Последние будут отправляться на полигон ТБО для захоронения.

Кроме того, исполком объявил конкурс на приобретение более 80 экобоксов для сбора опасных отходов — батареек, ртутных, люминесцентных энергосберегающих ламп и градусников. 10 из заказанных контейнеров также появятся в Авиастроительном районе. Отходы, собранные в экобоксы, направят на переработку в специализированные предприятия.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что сбор и переработка вторсырья в Казани поддерживаются только на бумаге. Павильоны для сбора вторсырья не работают.