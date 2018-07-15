Матчи ЧМ–2018 посетили более 3 миллионов человек

Матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году посетили более 3 млн человек.

Отмечается, что по этому показателю Россия попала в пятерку лучших за всю историю проведения мундиаля. По посещаемости РФ обогнали: в 1994 году США, в 2006 году — Германия, в 2010 году в ЮАР, и Бразилия в 2014-м.

Средняя посещаемость составила почти 47,4 тыс. человек. При этом, финальный матч посмотрели 78 тыс. болельщиков, передает ТАСС.

Напомним, чемпионат мира завершился сегодня, 15 июля, победой сборной Франции в матче с Хорватией. Игра прошла в «Лужниках» и закончилась со счетом 4:2.