Дмитрий Черышев назвал тренерский штаб «Нижнего Новгорода»

Новый главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев сформировал свой тренерский штаб, который будет работать в команде в сезоне-2018/19, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

— Отмечу, что наш тренерский штаб будет состоять в основном из нижегородцев, — рассказал Дмитрий Николаевич в интервью официальному сайту клуба. — Мои помощники — Константин Северьянович Галкин и Олег Константинович Максимов. Вместе мы вывели нижегородскую «Волгу» в сезоне-2011/2012 в полуфинал Кубка России, обыграв в 1/8 и 1/4 финала соответственно московский «Спартак» и грозненский «Терек». А тренером по работе с нападающими будет Антон Геннадьевич Хазов, игравший под моим руководством все в том же сезоне-2011/2012. Кроме того, продолжит свою работу в клубе тренер вратарей Валерий Николаевич Чижов.