США планируют создать новые военные базы в Ираке и Кувейте – СМИ

Американская армия планирует создать новые военные базы в Ираке и Кувейте. Иракскую базу планируется разместить на территории иракской провинции Анбар, чтобы контролировать дорогу между Багдадом и сирийской столицей Дамаском.



База станет уже третьей в Ираке. В настоящее время американские военные размещаются на авиавазах Айн аль-Асад и Хаббания, передает «Коммерсант».

В Кувейте Пентагон планирует открыть первую в этой стране авиабазу ВВС США, которая станет главным пунктом обеспечения ближневосточной военной группировки и крупнейшим пунктом высадки в регионе.