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США планируют создать новые военные базы в Ираке и Кувейте – СМИ

21:16, 14.07.2018
США планируют создать новые военные базы в Ираке и Кувейте – СМИ
Фото: pixabay.com

Американская армия планирует создать новые военные базы в Ираке и Кувейте. Иракскую базу планируется разместить на территории иракской провинции Анбар, чтобы контролировать дорогу между Багдадом и сирийской столицей Дамаском.

База станет уже третьей в Ираке. В настоящее время американские военные размещаются на авиавазах Айн аль-Асад и Хаббания, передает «Коммерсант».

В Кувейте Пентагон планирует открыть первую в этой стране авиабазу ВВС США, которая станет главным пунктом обеспечения ближневосточной военной группировки и крупнейшим пунктом высадки в регионе.

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