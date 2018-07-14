Ижевская прокуратура сообщила об опасных нарушениях в детском парке в ТРЦ «Италмас»

Ижевская прокуратура обнаружила ряд нарушений в детском парке развлечений «Суперпарк» в ТРЦ «Италмас». Руководство привлечено к дисциплинарной и административной ответственности.

Проверка надзорного ведомства показала, что часть эвакуационных выходов из помещения заблокирована. Также пожарный рукав не присоединен к пожарному крану, говорится в сообщении прокуратуры Удмуртии.

Кроме того, у сотрудников, работающих с детьми, не требовали справок об отсутствии судимости. Обнаружены и нарушения при приеме на работу несовершеннолетних.

В надзорном ведомстве подчеркивают, что по итогам проверки, 8 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, а в отношении директора организации ООО «Воздушный шар» (владеет парком) возбуждено 7 административных производств. Часть из них уже рассмотрена. Директор привлечена к ответственности.