Новости общества

20:29 МСК
Новости раздела
Общество

В Уфе коммунальщики на неделю перекроют улицу Зорге

19:35, 14.07.2018

Администрация Уфы предупредила жителей города об ограничении движения на улице Зорге. С 16 по 21 июля на участке дороги БашРТС будет проводить реконструкцию тепломагистрали.

Работы будут проводиться на участке возле домов №67 и 72 по улице Зорге, отмечает «Башинформ».

Планируется вводить ограничение в два этапа. С 16 по 18 июля будет ремонтироваться участок на четной стороне проезжей части. С 19 по 21 июля рабочие перейдут на нечетную сторону.

ОбществоИнфраструктура Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем