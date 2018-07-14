В Уфе коммунальщики на неделю перекроют улицу Зорге

Администрация Уфы предупредила жителей города об ограничении движения на улице Зорге. С 16 по 21 июля на участке дороги БашРТС будет проводить реконструкцию тепломагистрали.

Работы будут проводиться на участке возле домов №67 и 72 по улице Зорге, отмечает «Башинформ».

Планируется вводить ограничение в два этапа. С 16 по 18 июля будет ремонтироваться участок на четной стороне проезжей части. С 19 по 21 июля рабочие перейдут на нечетную сторону.