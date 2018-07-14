В Казани появится граффити в поддержку сборной Франции

К финальному матчу чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии в Казани на Баумана появится граффити с изображением главного тренера французской команды Дидье Дешам.

Помимо него, на картине изобразят мэра Парижа Анн Идальго, а также символы Франции – Эйфелеву башню, петуха, раскрашенного в цвета французского флага, древнегреческую скульптуру Ники Самофракийской. Закончат композицию надписью на французском языке «Мы с вами!», сообщает пресс-служба казанской мэрии.

Напомним, ранее в Казани решили сделать самым ярким звездам ЧМ-2018 приятно. Месси, Роналду, Неймар — двое первых красуются на стенах домов возле отеля «Рамада», а бразилец — напротив «Миража».