Власти Нижнего Новгорода ограничат движение в центре города в последние дни ЧМ-2018

Администрация Нижнего Новгорода ограничит движение в центре города 14 и 15 июля. В эти дни пройдут заключительные мероприятия фестиваля болельщиков Чемпионата мира по футболу.

Площадь Минина и Пожарского в эти дни будет перекрыта как для личного, так и для общественного транспорта. Также в зоне проведения мероприятий будет запрещена парковка, передает портал «В городе N». Эвакуация автомобилей будет происходить с 22:00 13 июля до 1:00 16 июля.

В фан-зоне 14 будет транслироваться матч за третье место между Бельгией и Англией. 15 июля в финале ЧМ-2018 встретятся Хорватия и Франция. На закрытии мундиаля на фестивале болельщиков в Нижнем Новгороде выступит Леонид Агутин.

В этот день власти города продлят работу общественного транспорта. Уехать на метро нижегородцы смогут до двух часов ночи. Последние автобусы № 1, 3, 16, 19, 26, 40, 41, 43, 45, 52, 61, 62, 64, 66, 68, 90, троллейбуы № 9, 13, 17, 31 и трамваи № 2, 6, 21 отправятся от конечных остановок в 0:30.

Напомним, участок дороги на улице 40 лет Победы перекроют до конца лета.