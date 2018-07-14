В США представили новый летающий автомобиль BlackFly

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Канадский стартап Opener представил в США прототип летающего автомобиля — одноместный мультикоптер BlackFly.



BlackFly может путешествовать на расстояние до 40 миль (40 км) со скоростью 62 миль в час. Производители утверждают, что в конечном итоге стоимость автомобиля будет сопоставима с ценой типичных спортивных автомобилей. При этом ранние модели будут дороже, передает BBC.

Разработка аппарата велась почти десять лет, в течение которых было проведено 1,4 тысячи испытательных полетов суммарной протяженностью 19,3 тыс. км.

Отмечается, что в Канаде автомобиль был протестирован и уже разрешен местным авиационным органом. Продажи начнутся в 2019 году.

Ранее Audi и Airbus начали разработку летающего такси под названием Urban Air Mobility.