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В США представили новый летающий автомобиль BlackFly

02:26, 14.07.2018
В США представили новый летающий автомобиль BlackFly
Фото: скриншот

Канадский стартап Opener представил в США прототип летающего автомобиля — одноместный мультикоптер BlackFly.

BlackFly может путешествовать на расстояние до 40 миль (40 км) со скоростью 62 миль в час. Производители утверждают, что в конечном итоге стоимость автомобиля будет сопоставима с ценой типичных спортивных автомобилей. При этом ранние модели будут дороже, передает BBC.

Разработка аппарата велась почти десять лет, в течение которых было проведено 1,4 тысячи испытательных полетов суммарной протяженностью 19,3 тыс. км.

Отмечается, что в Канаде автомобиль был протестирован и уже разрешен местным авиационным органом. Продажи начнутся в 2019 году.

Ранее Audi и Airbus начали разработку летающего такси под названием Urban Air Mobility.

Технологии
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