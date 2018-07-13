Руководство «Нафтогаза» получило более 20 миллионов долларов за победу над «Газпромом»

Руководству «Нафтогаза» уже выплатили 21 млн долларов премий за победу компании в споре с «Газпромом» в стокгольмском арбитраже.



«Пока был выплачен 1% от суммы, которая уже была получена, 2,1 миллиарда долларов. 1% — это 21 миллион долларов», — передает «Прайм» со ссылкой на коммерческого директора компании Юрия Витренко.

До этого наблюдательный совет «Нафтогаза» планировал премировать сотрудников компании на более чем 46 млн долларов за итоги судебного спора с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже.

Напомним, 6 июля «Нафтогаз Украины» подал иск к «Газпрому» в Стокгольмский арбитражный суд. Нефтяная компания потребовала доплаты по контракту на транзит газа через страну в размере $11,6 млрд.